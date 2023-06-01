2026年3月1日、台湾メディアの自由時報は、YouTubeチャンネル「Behind Asia」が公開した動画を基に、台湾経済の富裕度が一般的な印象よりも高い可能性があると報じた。記事は、台湾社会に「賃金停滞と物価上昇」への不安が広がり、「経済が停滞している」という集団的な印象が形成されていると紹介しつつ、マクロデータと資産構造の観点から検証すると、台湾全体の富裕度は多くの市民の直感を上回る可能性があると伝えた。その上で