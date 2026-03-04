お笑いコンビ、NON STYLE石田明（46）が3日、自身のXを更新。相方井上裕介のポストに絶妙な切り返しをし、反響を呼んでいる。まず井上が3日午前、自身のXを更新し「2週間ぶりくらいに相方に会う。ドキドキ」と投稿。するとこの約4時間後、石田が自身のXに「2週間ぶりくらいに相方に会う。イライラ」と返しの投稿をした。このやり取りに「相思相愛ですね」「たった数文字の投稿だけで漫才が成立しているお二人の関係性が本当に最