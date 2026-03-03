東京の資料写真［Ｐｉｘａｂａｙ］中央日報

渋谷の代表的な観光地で…台湾人観光客の子どもに「ドン」が物議醸す

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 東京・渋谷で撮影された台湾人観光客の動画が拡散して物議を醸している
  • 交差点で、後方から歩いてきた女性が、女の子を突き飛ばして通り過ぎる映像
  • ネットでは「故意なら明白な暴行犯罪だ」などの反応が寄せられた
  1. 1. 取り締まり寸前に ジュニア告白
  2. 2. 睾丸保護用グッズ 使用禁止通告
  3. 3. 父娘最後の会話は「死んじゃえ」
  4. 4. 女性にテキーラ32杯飲ませ死亡
  5. 5. 「カモ」にされた大学生 逃亡5年
  6. 6. 真美子さんも帰国? 撮影NGの通告
  7. 7. 妊娠中の性欲「我慢の必要ない」
  8. 8. セブン 朝限定でおにぎり100円に
  9. 9. 姫路城の料金「上げすぎ」の声も
  10. 10. スマホ向け恋愛ゲーム「恋と深空」が異例の発表　担当声優が契約満了で降板　ファン騒然「衝撃すぎる」
  1. 11. 寺島進 長男が問題行動で謝罪へ
  2. 12. 月200時間超→脳出血 労災認定
  3. 13. 車の「358」ナンバー なぜ人気?
  4. 14. パワハラでうつ 変化の「一言」
  5. 15. 態度の悪さ 背景には「幼児性」
  6. 16. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  7. 17. Hiro&山本舞香の計画ストップか
  8. 18. 「ドリフト界のカリスマ」ら逮捕
  9. 19. 平愛梨 連日「号泣」に心配の声
  10. 20. マンガワン フリーレンも終了に
  1. 1. フランスが保有核弾頭数を増加
  2. 2. 外国人でもロシアに長期滞在するなら兵役義務、中国領事館が注意喚起
  3. 3. 米軍機3機が墜落 誤って撃墜か
  4. 4. プーチン氏準備か 裏切り筋書き
  5. 5. 渋谷で台湾人客の子どもに…ドン
  6. 6. 露の「切り札」実戦では不十分
  7. 7. ハメネイ師を殺害に導いた新兵器
  8. 8. 衝撃真実 韓国経済急成長の理由
  9. 9. 授業中の惨事、母親らが絶叫…イラン小学校空爆で165人死亡
  10. 10. 韓国政府 批判から立場を一転
  1. 11. 中東緊迫 起きうる3つのシナリオ
  2. 12. 福原愛さんの元夫に心配の声
  3. 13. ユニクロのジャケット豪より安い
  4. 14. イラン→トルコへ…出国加速
  5. 15. 金髪美女インフルエンサー渦中に
  6. 16. キム・ヨナ氏 美貌ショット披露
  7. 17. 日本旅行の動画出しただけで謝罪
  8. 18. 対イラン攻撃 北朝鮮に重い影か
  9. 19. アマゾン UAEに物体衝突で障害
  10. 20. 無賃乗車47万件を黙認 NYの現実
  1. 1. 堀江氏 大谷は「役に立たない」
  2. 2. 東京マラソン 大迫傑が苦言
  3. 3. 結婚の野村「一緒に戦っていく」
  4. 4. マリニンの敗因「選手村」と主張
  5. 5. 羽生結弦の計画 海外ファン興奮
  6. 6. オリックスが侍Jに4−3で勝利
  7. 7. 大谷の神対応 球場からどよめき
  8. 8. 青学大の卒業旅行の宿泊先が判明
  9. 9. WBCチェコ代表 ちびっ子達に感激
  10. 10. 絶頂期だったのに暴力事件で一転
  1. 11. 凡ミス連発の侍Jに…名手が苦言
  2. 12. 久保裕也 プロ生活に一区切り
  3. 13. 大谷の応援歌 先見の明しかない
  4. 14. リフトで三浦が落下　その瞬間、木原が取った行動をX絶賛　「漢の中の漢やで…！」蘇る“下敷き”
  5. 15. オリ投手 大谷を3打席連続凡退に
  6. 16. 選手が口を覆って発言 退場に?
  7. 17. 超大型契約控えるのになぜ投げる
  8. 18. 菅野 集会代「しれっと払った」
  9. 19. 欧州名門 森保Jの主力獲得本腰か
  10. 20. 中井亜美テレビで大ブレイク予感
