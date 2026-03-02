集中力がダウンする週。仕事は得意なことほど失敗しテンションが下がりそう。フラリ気軽に行ける旅行や趣味を楽しむことが運気好転策。美容ファーストな旅もオススメ。金運は予想外な出費に見舞われがち。ブルーのお財布が財運アップ。恋愛は、聞き上手が愛される秘訣に。