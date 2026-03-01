ExWHYZが、4月1日にリリースする3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」の表題曲を3月18日に先行配信する。この楽曲の作詞作曲編曲プロデュースをパソコン音楽クラブが担当していることが発表された。パソコン音楽クラブは、2025年の4月にExWHYZが主催したオールナイトイベント＜CLUB Ex＞に出演。同日ExWHYZメンバーからパソコン音楽クラブと新曲を作る報告をしたが、約1年越しで楽曲のリリースが実現することとなった。▲パソコン音楽