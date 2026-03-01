ExWHYZ、新曲「GIVE YOU MY WORD」はパソコン音楽クラブが楽曲提供プロデュース
ExWHYZが、4月1日にリリースする3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」の表題曲を3月18日に先行配信する。この楽曲の作詞作曲編曲プロデュースをパソコン音楽クラブが担当していることが発表された。
パソコン音楽クラブは、2025年の4月にExWHYZが主催したオールナイトイベント＜CLUB Ex＞に出演。同日ExWHYZメンバーからパソコン音楽クラブと新曲を作る報告をしたが、約1年越しで楽曲のリリースが実現することとなった。
本日3月1日に開催された＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞初日埼玉公演にて、「この曲のメッセージとサウンドを、まずはフィルターを通さず直接感じて欲しい」という願いから、同楽曲のみ写真撮影、動画撮影禁止の上、パフォーマンスを初披露した。
また、4月1日には同楽曲と同名のワンマン公演＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD＞を東京リキッドルームにて開催するが、チケットは先行販売のみで即完となったため一般券売は行われない。5月からは大阪城野外音楽堂を皮切りにラストツアー＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞が開催される。
◆ ◆ ◆
■mayu [ExWHYZ] コメント
パソコン音楽クラブさんにExWHYZの主催イベントに出演していただいた際にした、楽曲を作っていただく約束が叶いました！！！！やったー！
今日という一日、一瞬を大切にしていくことがまた新しい一歩に繋がっていくということを改めて気付かせてくれた一曲です。この曲と共にこれからも歩んでいけることが楽しみです！
■パソコン音楽クラブ コメント
GIVE YOU MY WORDという楽曲を提供させていただきましたパソコン音楽クラブです。
一つの終わりが来ても、また新しい物語につながっていく。そんなふうに思いたくて、この曲を作りました。
ExWHYZの皆様とは、短いながらも記憶に残るお仕事をさせていただきましたが、まだまだ新しく刺激的な活動を見せてもらいたいと思っています。そんな未来への小さな約束としてこの楽曲を歌っていただけたら嬉しいです。
◆ ◆ ◆
◾️＜ExWHYZ LAST TOUR ‘DANCE YOUR DANCE’＞
2026年
5月6日（水・祝）大阪城音楽堂[大阪]
OPEN 16:30 / START 17:30
5月9日（土）広島LIVE VANQUISH[広島]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月17日（日）新潟LOTS[新潟]
OPEN 16:00 / START 17:00
5月22日（金）名古屋Electric Lady Land[愛知]
OPEN 18:00 / START 19:00
5月31日（日）福岡DRUM Be-1[福岡]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月6日（土）山形ミュージック昭和SESSION[山形]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月13日（土）高松MONSTER[香川]
OPEN 16:15 / START 17:00
6月26日（金）仙台darwin[宮城]
OPEN 18:15 / START 19:00
6月29日（月）札幌cube garden[北海道]
OPEN 18:15 / START 19:00
7月4日（土）Zepp DiverCity[東京]
OPEN 16:00 / START 17:00
■＜ExWHYZ REVENGE TOUR ‘Wide Open Again’＞
2026年3月1日（日）HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3[埼玉] ※SOLDOUT
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月8日（日）長野CLUB JUNK BOX[長野]
OPEN 16:15 / START 17:00
2026年3月21日（土）金沢RED SUN
OPEN 17:15 / START 18:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64610
■＜ExWHYZ LIVE ‘GIVE YOU MY WORD’＞
2026年 4月1日（水）恵比寿LIQUDROOM ※SOLDOUT
OPEN 18:00 / START 19:00
詳細：https://www.exwhyz.jp/news/detail/64612
■3rdシングル「GIVE YOU MY WORD」
2026年4月1日（水）発売
CD購入：https://lnk.to/ExWHYZ_gymw_ec
▼収録内容
・CD収録曲※全形態共通
01_GIVE YOU MY WORD
02_未定
【初回生産限定盤】[CD+Blu-ray+PHOTOBOOK]
￥11,000（税込）品番：UPCH-89634
・Blu-ray収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
イマジン
xYZ
D.Y.D
Obsession
You & Me
WEEKEND
Universe
xANADU
BLAZE
ANSWER
Des Speeching
メトロノーム
FIRST STEP
Everything
NOT SORRY
Unknown Sense
フラチナサマー
Fleeting
Sweet & Sour
教えない
Shall We
ドラマ
Our Song
Wanna Dance
iD
STAY WITH Me
※初回生産限定盤のみ副音声
_ Document Movie
‘Our Step→Future’ [2025.08.02]
※初回生産限定盤のみ収録
【DVD盤】[CD+DVD]
￥\5,980（税込）品番：UPCH-80637
・DVD収録内容
_Live Movie
ExWHYZ 3rd Anniversary Special Live ‘Our Step→Future’
2025.08.02 LINE CUBE SHIBUYA
【通常盤】[CD]
￥1,250（税込）品番：UPCH-80638
