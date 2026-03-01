バーミヤンの公式Xは、2026年4月1日まで使えるクーポンを公開しています。ドリンクやアルコールのクーポンもバーミヤンの店内で使えるクーポン24枚を、公式Xで公開中。そのうち20枚は20％オフクーポンです。20％引きで食べられるメニューは以下の通り。・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円・レタスチャーハン...769円→615円・油淋鶏...769円→615円・酸辣湯麺...879円→703円・中華丼...824円→659円・本格焼餃子...329円→2