バーミヤンの最新クーポンは20％オフがどっさり！ラーメン、丼、焼餃子にアンニンドウフまでお得《4月1日まで》
バーミヤンの公式Xは、2026年4月1日まで使えるクーポンを公開しています。
ドリンクやアルコールのクーポンも
バーミヤンの店内で使えるクーポン24枚を、公式Xで公開中。そのうち20枚は20％オフクーポンです。
20％引きで食べられるメニューは以下の通り。
・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円
・レタスチャーハン...769円→615円
・油淋鶏...769円→615円
・酸辣湯麺...879円→703円
・中華丼...824円→659円
・本格焼餃子...329円→263円
・海老春巻...384円→307円
・山盛りフライドポテト...384円→307円
・蒸し鶏の胡麻ソース...329円→263円
・海老のチリソース（小皿）...494円→395円
・おつまみ焼ビーフン...439円→351円
・海老マヨネーズ...549円→439円
・ネギザーサイ...329円→263円
・キッズハンバーグごはんセット...494円→395円
・ラッキー中華セット（ガチャコイン付き）...769円→615円
・アンニンドウフ...274円→219円
・珈琲ゼリー...274円→219円
・はちみつ揚げパン バニラアイス添え...384円→307円
・ごま付きだんご...329円→263円
・「100日発酵」紹興酒 5年熟成（グラス）...219円→175円
他にもソフトドリンクバイキングやアルコール類（キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉／ハイボール／黒ッキリボール）がお得になるクーポンもあります。
クーポンはいずれも店内飲食限定で、利用期間は26年4月1日まで。期間中、何度でも使えます。家族で楽しめるメニューがお得になるクーポンは必見です。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部
Written by: 加藤みずほ