バーミヤンの最新クーポンは20％オフがどっさり！ラーメン、丼、焼餃子にアンニンドウフまでお得《4月1日まで》

バーミヤンの公式Xは、2026年4月1日まで使えるクーポンを公開しています。

ドリンクやアルコールのクーポンも

バーミヤンの店内で使えるクーポン24枚を、公式Xで公開中。そのうち20枚は20％オフクーポンです。

20％引きで食べられるメニューは以下の通り。

・味玉バーミヤンラーメン...846円→677円

・レタスチャーハン...769円→615円

・油淋鶏...769円→615円

・酸辣湯麺...879円→703円

・中華丼...824円→659円

・本格焼餃子...329円→263円

・海老春巻...384円→307円

・山盛りフライドポテト...384円→307円

・蒸し鶏の胡麻ソース...329円→263円

・海老のチリソース（小皿）...494円→395円

・おつまみ焼ビーフン...439円→351円

・海老マヨネーズ...549円→439円

・ネギザーサイ...329円→263円

・キッズハンバーグごはんセット...494円→395円

・ラッキー中華セット（ガチャコイン付き）...769円→615円

・アンニンドウフ...274円→219円

・珈琲ゼリー...274円→219円

・はちみつ揚げパン バニラアイス添え...384円→307円

・ごま付きだんご...329円→263円

・「100日発酵」紹興酒 5年熟成（グラス）...219円→175円

他にもソフトドリンクバイキングやアルコール類（キリン 一番搾り生ビール〈中ジョッキ〉／ハイボール／黒ッキリボール）がお得になるクーポンもあります。

クーポンはいずれも店内飲食限定で、利用期間は26年4月1日まで。期間中、何度でも使えます。

家族で楽しめるメニューがお得になるクーポンは必見です。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部

Written by: 加藤みずほ