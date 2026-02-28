人気俳優の水上恒司（26）が結婚していたことが、本誌の取材で分かった。水上と言えば、中学教師と10歳年下の生徒との“禁断の恋”を描いた‘18年放送のドラマ『中学聖日記』（TBS系）で、有村架純（33）演じる主人公の相手役として俳優デビュー。これを足掛かりに、`20年のドラマ『MIU404』（TBS系）や`21年のNHK大河ドラマ『青天を衝け』など話題作に出演し、俳優としての地位を確立するも、`21年春ごろに契約を巡り、当時の所属