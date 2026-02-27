今回、Ray WEB編集部はバイトについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。外に行列ができ、驚く主人公と店長。一体なぜこんな行列ができたのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：sumikaライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】バイト先がある日突然“大行列”に！？その【まさかの理由】とは一体...？