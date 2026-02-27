ファミリーマートは2月26日、「あなたのいちばんを、たくさんつくる。『いちばんチャレンジ』」を合言葉に、様々な挑戦に取り組んでいくと発表した。あなたのいちばんを、たくさんつくる。『いちばんチャレンジ』1981年の創立以来、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のメッセージとともに歩んできた同社は、近年もファッションショーの開催やデジタルサイネージを活用したメディア事業など、コンビニの枠を超えた挑戦を続