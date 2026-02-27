ファミマ創立45周年で新スローガン「いちばんチャレンジ」発表 - 「おいしい」「ちょっとおトク」「働きたい」など8つの取り組み

ファミマ創立45周年で新スローガン「いちばんチャレンジ」発表 - 「おいしい」「ちょっとおトク」「働きたい」など8つの取り組み