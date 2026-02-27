老齢年金を受給しながら会社員として働くと、在職老齢年金制度により、年金と給与収入の合計額が一定額を超えた場合、老齢年金の一部または全部が支給停止になります。 今回は、在職老齢年金制度の仕組みを説明するとともに、年金額と給与収入に応じて停止される年金額を詳しく解説します。 在職老齢年金制度とは 在職老齢年金制度とは、老齢厚生年金を受給しながら厚生年金の被保険者として働く場合に、受給してい