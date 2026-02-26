今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、日銀の利上げ継続姿勢や米関税政策を巡る不透明感から上値の重い展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５５円５０銭～１５６円５０銭。 日銀の植田和男総裁が読売新聞のインタビューで利上げを続ける姿勢を示したことが報じられたほか、日銀の高田創審議委員が講演で追加利上げの必要性を改めて強調したことが円の支えとなりそう。また、トランプ米政権