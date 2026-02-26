野粼家迨暇堂（倉敷市児島味野） 岡山県教育委員会は、明治時代に建てられた倉敷市の木造建築など4件を新たに県の重要文化財に指定すると発表しました。 倉敷市児島味野の「野粼家別邸迨暇堂」は、主屋や蔵など8棟と大門の門柱1対が重要文化財に指定されます。 明治時代、塩田の地主であった野粼武吉郎が建てたもので、和と洋を融合させた大規模な木造建築として高く評価されました