千葉大学宇宙園芸研究センターでは、月で作物を育てるための研究を行っている。どんな作物が対象となっているのか。現地を取材したライターの林公代氏は「研究対象に選ばれた作物のひとつは、冬から春にかけて食卓に並ぶ身近な果物だ」という――。※本稿は、林公代『宇宙にヒトは住めるのか』（ちくまプリマー新書）の一部を再編集したものです。