健康経営を進める企業にとって、戦略マップの更新は年度の成果を左右する重要テーマです。

MS&ADインターリスク総研が、策定・見直し・活用の実務を整理するオンラインセミナーを開催します。

新フォーマット対応の勘所を45分で把握できる内容です。

MS&ADインターリスク総研「実践！健康経営セミナー 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイント」

開催日：2026年3月6日（金）開催時間：14:00〜14:45開催形式：オンラインライブ配信（Zoomウェビナー）参加費：無料

MS&ADインターリスク総研は、MS&ADインシュアランス グループのシンクタンクとして企業のリスクマネジメントを支援するコンサルティング会社です。

同社の健康経営領域では、制度改定と実務運用をつなぐセミナーと調査知見の提供を継続しています。

今回は健康経営戦略マップの新フォーマットを軸に、作成時の設計視点から見直し後の活用までを体系的に解説する回です。

新フォーマット対応で押さえる更新タイミング

制度更新時期：2025年3月関連領域：健康経営度調査設問の刷新

戦略マップは経営方針と推進方針をつなぐ設計図なので、フォーマット変更の年は記載項目の意図を先に揃えることが実務効率を左右します。

評価項目の読み替えを先行して行うことで、後工程の再修正を減らしやすくなります。

PDCAを回すための目標設計と中間指標

解説時間：45分対象テーマ数：3項目（策定・見直し・活用）

健康経営は施策実行だけでは成果が見えにくく、目標と中間指標を分けて追う設計が定着の近道です。

今回の内容は、経営理念との接続を意識しながらPDCAの回転数を高めたい担当者に相性が良い構成となっています。

組織展開を進めるための受講対象

推奨対象：戦略マップを作成・見直ししたい担当者と責任者推奨対象：経営層を巻き込み全社推進を進めたい担当者と責任者

実務担当だけでなく、組織内の意思決定層を巻き込む視点まで示されるため、部門内の施策を全社テーマへ引き上げる整理に使えます。

成果検証の観点も含まれているので、実施後レビューの設計を先に作っておきたい企業にも有効です。

登壇体制とアーカイブ配信の活用導線

登壇者数：2名アーカイブ配信：2026年4月以降予定

登壇は人的資本・健康経営グループのコンサルタントとテクニカルアドバイザーが担当し、実務と評価の両面から論点を整理します。

当日参加が難しい場合でもアーカイブ視聴の予定があるため、社内共有のタイミングに合わせた学習計画を組みやすい点も魅力です☆

告知ビジュアルはベージュ基調にオレンジとティールを効かせた配色で、専門性と参加しやすさを同時に伝えるデザインに仕上がっています。

制度対応を単発で終わらせず、来期の健康経営運用まで見据えて準備したい企業にフィットする内容です。

健康経営の実務を45分で立体的に整理できる学びの場！

MS&ADインターリスク総研「実践！

健康経営セミナー」の紹介でした。

よくある質問

Q. MS&ADインターリスク総研 実践！健康経営セミナー 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイントの開催期間はいつですか？

開催日は2026年3月6日（金）です。

Q. MS&ADインターリスク総研 実践！健康経営セミナー 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイントの開催時間を教えてください。

開催時間は14:00〜14:45です。

Q. MS&ADインターリスク総研 実践！健康経営セミナー 健康経営戦略マップの策定・見直しと活用のポイントの開催形式について教えてください。

開催形式はオンラインライブ配信（Zoomウェビナー）です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 健康経営の実務を45分で立体的に整理できる学びの場！MS&ADインターリスク総研「実践！健康経営セミナー」 appeared first on Dtimes.