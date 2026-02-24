タレントで実業家の板野友美（34）が24日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自宅写真を公開した。同番組では、板野の自宅マンションの写真を大公開。アイランドキッチンが設置された47畳のリビングや、合計50畳というバルコニーに加え、板野が20代前半から集めたという、ハイブランドのバッグが並ぶクローゼットルームがお披露目された。この3LDKで220平米、新築マンションという自宅につ