【モデルプレス＝2026/02/24】セブン‐イレブン・ジャパンは、春を感じる桜・苺・抹茶を味わうスイーツ全5品を、2026年2月24日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売する。【写真】櫻井翔「セブン‐イレブン」新CM“天海祐希オーナー”店舗でアルバイト◆セブン、春を告げる本格スイーツ今回のスイーツは、新生活や春が来るのが楽しみになるようなラインアップ。中でもおすすめ商品であるのが、伝統的な製法を大切にし