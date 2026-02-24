ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2·î24Æü¡¢É¸½àÅ¹ÊÞ¤ÎÌó6³ä¤Î¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÇ¹þ10¡Á50±ß¤Î²Á³Ê²þÄê¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²þÄê¤Ï2·î25Æü¤«¤éÅ¬ÍÑ¤¹¤ë¡£2025Ç¯3·î°ÊÍè¡¢Ìó1Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ë¡£¸¶ºàÎÁÈñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥³¥¹¥È¡¢¿Í·ïÈñ¤Î¾å¾º¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ú¾¦ÉÊ²èÁü¡ÛÃÍ¾å¤²¡¢¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¡¢²Á³Ê²þÄê¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢ÂÐ¾Ý¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¸«¤ë¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯º£²ó¤Î²þÄê¤Ç¤Ï¡¢¼çÎÏ¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¡×¤òÃ±ÉÊ480±ß¤«¤é500±ß(ÀÇ¹þ¡¢°Ê²¼¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ²Á³Ê)¤Ø¡¢¡Ö