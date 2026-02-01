¡Ú»þºê¶¸»° ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢30¼þÇ¯ver.¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¡Û 2·î24Æü½Ð²Ù³«»Ï ²Á³Ê¡§21,780±ß KADOKAWA¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö»þºê¶¸»° ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢30¼þÇ¯ver.¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¡×¤Î½Ð²Ù¤ò2·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï21,780±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¡Ö»þºê¶¸»°¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î