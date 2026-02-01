¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö»þºê¶¸»° ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢30¼þÇ¯ver.¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¡×2·î24Æü½Ð²Ù³«»Ï5Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸Þ²Ï»ÎÆ»¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¶¸»°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö»þºê¶¸»° ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¢30¼þÇ¯ver.¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¡×¤Î½Ð²Ù¤ò2·î24Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï21,780±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î1¿Í¡Ö»þºê¶¸»°¡×¤ò1/7¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¸¶ºî11´¬¤Î¸ý³¨¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¡¢5Ç¯Á°¤ÎÀ¤³¦¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸Þ²Ï»ÎÆ»¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¶¸»°¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¸µ¤ËÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ë¤ä¤«¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ó¤¯È±¡¢¤Õ¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ë¥¹¥«ー¥È¡¢¥Á¥ãー¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë´ãÂÓ¤ò¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÊÂ¤·Á¤ÇºÆ¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¸ò´¹ÍÑ¤Î´é¥Ñー¥Ä¤¬1¤ÄÉÕÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´ãÂÓ¤Ê¤·¡×¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¾þ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
(C) µÌ¸ø»Ê¡¦¤Ä¤Ê¤³ 2025¡¡È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA
