968ほど見すごされているポルシェもめずらしい。トランスアクスルモデルの最後のバージョンだけに、驚くほど出来のよいドライバーズカーで、新車当時はハンドリングで911を上回るとの呼び声も高かった。ところが販売数は振るわず、軽量なクラブスポーツは、かなり安あがりの走行会用モデルとしてしばらく重宝されていたが、今では状態のよいものが本格的なコレクタブルカーの地位を手に入れた。【画像】もはや「安あがりのポルシェ