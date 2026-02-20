新しい季節の始まりに寄り添う、メゾン マルジェラ フレグランスの特別なトラベルセットが登場。人生の記憶を香りで再現する「レプリカ」シリーズから、やさしく清らかな“レイジーサンデー モーニング”のボディケアセットが発売されます。不安と期待が重なる新生活に、そっと癒しを届けてくれるアイテムです♡ レイジーサンデーの香り イタリア・フローレンスの晴れた日曜の