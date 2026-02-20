メゾン マルジェラ フレグランス新作トラベルセット登場

新しい季節の始まりに寄り添う、メゾン マルジェラ フレグランスの特別なトラベルセットが登場。人生の記憶を香りで再現する「レプリカ」シリーズから、やさしく清らかな“レイジーサンデー モーニング”のボディケアセットが発売されます。不安と期待が重なる新生活に、そっと癒しを届けてくれるアイテムです♡

レイジーサンデーの香り

イタリア・フローレンスの晴れた日曜の朝、洗い立てのシーツに包まれるような心地よさを表現した“レイジーサンデー モーニング”。

清潔感あふれるやさしい香りが、忙しい日常の中にも穏やかな時間をもたらします。

「レプリカ」フレグランスは、人生の各ページの記憶を香りで再現するコレクション。

点と点がつながるように、香りが未来へと続く物語を紡ぎます。大切な人へのギフトにも、自分へのエールにもふさわしい存在です。

ROAlívの新作フレグランス♡春限定グッドクライ登場

トラベルセット詳細

レプリカ ボディーローション レイジーサンデー モーニング 50ml​

レプリカ シャワージェル レイジーサンデー モーニング 50ml​

ミニポーチ（店舗限定）

レプリカ レイジーサンデー モーニング ボディケア トラベルセットは、2026年3月5日（木）発売、価格5,060円。

セット内容は、レプリカ ボディーローション レイジーサンデー モーニング50ml、レプリカ シャワージェル レイジーサンデー モーニング50ml、ミニポーチ（店舗限定）。持ち運びしやすいサイズ感で、新生活や旅行先でも香りの時間を楽しめます。

キャンペーン期間ご購入特典

キャンペーン期間中（3月5日～）店頭にて税込25,000円以上お買い上げの方に「レプリカ オリジナル ポーチ」をプレゼントいたします。

※数量限定、無くなり次第終了

※ショッパー・ボックスを除く

また、3月5日（木）より店頭にてナンバリングロゴリボンでのギフトラッピングを開始。白・黒・ピンク（ピンクのみ季節限定）から選べます。

取扱い店舗/サイト：全国のメゾン マルジェラ「レプリカ」フレグランス ストア／仙台 スキヤ／@cosme TOKYO／ZOZOCOSME／@cosme shopping／LINE GIFT

香りで新しい一歩を♡

新たなスタートに寄り添うトラベルセットは、日常の中でふと深呼吸したくなるような存在。持ち歩けるサイズで、どこにいても清らかな香りに包まれます。

春の贈り物や自分へのご褒美に、記憶を彩る香りの旅を始めてみてはいかがでしょうか♪