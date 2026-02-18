日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１７日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日は、マキシマムザホルモン・ナヲ、天童よしみ、大原櫻子、ＳｉｘＴＯＮＥＳ・ジェシー、ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯらをゲストに招き「一流ミュージシャンの私生活」をテーマに進行した。ナヲは、歌手・森進一と森昌子の間に生まれたＯＮＥＯＫＲＯＣＫ・Ｔａｋａの驚がく幼少期エピソードを披露。「ＴＡＫＡと昔、