たった1つの編集事故が、媒体が築いてきた信頼や記事の信ぴょう性を一瞬で壊してしまうことがある。編集者が実際に失敗したトンデモ事例を踏まえて、有効な校正メソッドを4つ紹介する。※本稿は、ワン・パブリッシング取締役社長の松井謙介『生成AI時代にこそ学びたい 自分で文章を書く技術』（マイナビ出版）の一部を抜粋・編集したものです。締め切りに追われた結果信じがたい編集事故が…私は元々月刊情報誌の編集者でした。