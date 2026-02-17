西野カナが、ライブ音源『Special Live “Christmas Magic”』を2月20日に配信リリースすることを発表した。なお、2月20日は西野カナがメジャーデビューをした記念日となる。本ライブ音源は、2025年12月17日・18日に神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された＜ソニーフィナンシャルグループ presents Kana Nishino Special Live “Christmas Magic”＞の模様が収録されたもの。3月18日に発売する、ライブBlu-ray&DVD『Special Live