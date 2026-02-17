俳優の佐藤二朗（５６）が１７日、東京・内幸町のイイノホールで「第６８回ブルーリボン賞」（デイリースポーツなど在京７紙で構成）の授賞式に出席した。佐藤は「爆弾」で謎の中年男・スズキタゴサクを怪演し、助演男優賞に輝いた。“佐藤ワールド”全開だった。佐藤は名前を呼ばれて舞台に上がるやいなや、マイクの高さの調整にてこずる記者に絡み、「私が直してるじゃないですか！」とキレキレツッコミ。記者から読み上げら