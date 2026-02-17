くみっきーこと舟山久美子さんが展開するスキンケアブランド「Herz skin」（ヘルツスキン）は2月12日、「フルフィルメント ピュアリティ ホワイトフォーム」を公式オンラインストアにて発売しました。■美容液成分を含んだうるおい泡で汚れを落とし、さらに補う新発想の洗顔同商品は、フルボ酸天然原液の配合で、不要なものを手放しながら肌のキメを整え、みずみずしい透明感やハリと弾力を与える新発想の泡洗顔です。優れた洗浄力