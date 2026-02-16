◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）女子５００メートルが行われ、初出場の吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位だった。メダルを獲得し、恩返しがしたいと話していたが、求めていた結果ではなくレース後は号泣。取材に応じた際にも涙は止まらず、何度も何度もタオルで顔を覆った。「すみません」から始まった取材は報道陣に向けての「本当に申し訳ないです」で締めくくら