アドベンチャーは、2026年6月期第2四半期（2025年7月〜12月）決算を発表した。純利益は4億3,200万円だった。収益は133億5,200万円、営業利益は9億2,900万円、利益は6億円だった。ポイントプログラムをリリースし、保険商品の決済手段を拡充するなど、既存事業のテコ入れに注力した。通期の業績は収益が260億円、営業利益が18億円、純利益が10億円の予想を据え置いている。また、5億円を上限に自社株買いを実施する。最大取得株式数