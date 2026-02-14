神奈川県警は、交通違反の取り締まりにおいて、速度超過などの違反が明確に認められないにもかかわらず、違反切符を交付したケースなどがあったとして、2000件以上の交通違反を取り消す方針であることがわかりました。さらに虚偽の内容を交通違反切符に記入したケースもあるとして、関わった複数の警察官を書類送検する方針を固めたということです。捜査関係者によりますと、神奈川県警・第2交通機動隊の機動隊員らが速度超過など