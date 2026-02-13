牛角は、2026年2月13日から19日までの平日限定で、食べ放題コースが20％オフとなるキャンペーンを実施しています。「肉の日祭り」の追加企画で20％オフ 2026年2月13日から19日までの期間の平日限定で、各食べ放題コースを20％オフで楽しむことができます。対象となる食べ放題コースは、以下の通り。●【50品コース】通常価格3058円→2446円●【70品コース】通常価格3718円→2974円●【牛角コース】通常価格4158円→3326円●【牛タ