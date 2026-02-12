「ミラノ・コルティナ五輪・スノーボード男子ハーフパイプ・予選」（１１日、リヴィーニョ・スノーパーク）４大会連続出場で２２年北京五輪金メダリストの平野歩夢（２７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は８５・５０点の７位で決勝進出。冬季五輪では日本勢２人目、フィギュアスケートの羽生結弦さん以来となる２大会連続金メダル獲得を目指す中で、大会直前に負傷に見舞われたアクシデントから奇跡の復活劇。偉業へ夢をつないだ。