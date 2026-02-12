俳優の神尾楓珠（27）と「欅坂46」の元エースで女優の平手友梨奈（24）が11日、結婚した。同日、双方のSNSで発表した。2人は直筆署名入りの文書を掲載。「それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました」とし、「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な2人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と記した。神尾と平手は共演歴はなく、これまで交際