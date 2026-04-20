茅ケ崎市役所（資料写真）茅ケ崎市選挙管理委員会は２０日、任期満了（１１月１７日）に伴う市長選を、１０月２５日告示、１１月１日投開票の日程で行うと発表した。市長選を巡っては、現在２期目の佐藤光市長（５６）を含めて立候補を表明した人はいない。３月１日現在の有権者数は２０万８５１４人（男１０万４２１人、女１０万８０９３人）。