サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、岡山デニムと豊岡縫製が生む、ボックス形状の日本製ビジネスリュック「200-BAG186BK（ブラック）」「200-BAG186NV（ネイビー）」を発売した。■岡山デニム×豊岡製の日本製品質岡山産の児島デニムを使用し、鞄づくりの名産地として知られる兵庫県豊岡で縫製した、日本製ならではの魅力が詰まったビジネスリュック。素材の風合いと丁寧な仕立てが調和し、日