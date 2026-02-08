相続の話でよく出るのが「配偶者に全部相続させれば税金が少ない」という考え方です。たしかに配偶者には大きな優遇があり、一次相続では相続税がゼロになることも珍しくありません。 ただし、二次相続まで含めて考えると、同じ家の財産でも支払う税金の合計が変わることがあります。ここでは、配偶者の優遇の仕組みと、次の世代まで見たときに税負担が増えやすい理由、実務での考え方を整理します。 配偶者の税額軽