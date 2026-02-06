パキスタンの首都イスラマバードのモスクで6日、爆発があり、少なくとも31人が死亡しました。地元当局は過激派組織による自爆テロとみています。ロイター通信などによりますと、パキスタンの首都イスラマバードにあるイスラム教シーア派のモスクで爆発がありました。この爆発で少なくとも31人が死亡し、169人がケガをしたということです。モスクでは金曜日の礼拝が行われていました。パキスタンでは、多数を占めるイスラム教のスン