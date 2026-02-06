星付きのグランピングカーがさらに快適に！メルセデス・ベンツは2026年2月3日、純正キャンピングカーである新型「マルコポーロ」を発表しました。Vクラスをベースに、メーカー純正の架装が施されたこのモデルは、洗練されたデザインと実用性を兼ね備えた「星（スリーポインテッドスター）付きのグランピングカー」として知られています。【画像】超泊まってみたい！ これが新型「高級ミニバン“車中泊仕様”」です！ 画像で見