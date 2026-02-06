北海道の無人島に現れたおよそ3000頭のトド。この時期としては過去最多だといいます。いったいなぜ？島一面を埋め尽くす茶色い物体。その正体はトドです。北海道稚内沖に浮かぶ無人島・弁天島で撮影された映像。寝そべったり、じゃれ合ったり、撮影者によると、およそ3000頭にものぼり、この時期としては過去最多だといいます。網にかかった魚を食い荒らすことから「海のギャング」とも呼ばれるトド。漁業の被害額はおよそ10億円に