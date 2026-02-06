お笑い芸人の渡辺直美（38）が5日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。活動拠点の米ニューヨークで購入した家について「まだ住めてません」と明かした。2016年頃から海外仕事が増え始め、渡米を視野に入れるように。19年からは「アメリカのお笑い界に私がいける隙間があるかを確認したくて」と日米の交互生活を始め、「これはイケる」と確信した。20年にはニューヨークに家を購入。「家を買おうと。