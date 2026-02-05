健康問題を理由に参院議員を辞職したれいわ新選組の山本太郎代表が2026年2月5日、東京・池袋駅西口前で街頭演説を行い、脱原発や消費税廃止、高市政権批判などを訴えた。通りを埋める聴衆からは「その通り！」「そうだ！」と賛同する声や、「おかしい！」「辞めろよ高市！」などと批判する声が上がった。山本氏「遺言やと思って聞いて。死なへんけど」山本氏は1月21日、党のYouTubeチャンネルに投稿した動画で、参院議員を辞職する