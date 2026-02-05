日本ケンタッキー・フライド・チキン（横浜市西区）が展開するケンタッキーフライドチキンが、2種類のチキンを詰め合わせた「春のチキン祭りパック」を期間限定で販売します。【画像】「めっちゃボリューミー！」これが、600円お得なパックです！同商品は、「オリジナルチキン」3ピースと「カーネルクリスピー」3ピースが入ったパック。価格は1200円（以下、税込み）で、各単品価格を合算した「積上げ価格」より600円お得に