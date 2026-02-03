°¦ÃÎ¸©Ë­ÅÄ»Ô¤Î¥¢¥Ñー¥È¤Ç²ñ¼Ò°÷¡¦¾®Àî¹¸»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤Æ¼«¼¼¤ËÊü²Ð¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢¸©·Ù¤Ï»¦¿ÍÍÆµ¿¤ÇÆ±»Ô¤Î¼«¾Î¼«±Ä¶È¡¦ËÌÅçÂî¡Ê¤¿¤«¤·¡ËÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤òÂáÊá¤·¤¿¡£ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸©·Ù¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌÛÈë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤â¡È»ö·ï¡É¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÝ¤ËÈÝÇ§¤äÌÛÈë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÌÅçÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃç´ÖÆâ¤«¤é¤â¡È¥¯¥ºÇ§Äê¡É¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÌ¤Î½÷À­¤Ë¤â¡Ö»¦¤µ¤ì¤ë¡×¤È¶²ÉÝ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎË½¹Ô¤òÆ¯