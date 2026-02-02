2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて、季節の色彩をテーマにしたアフタヌーンティーシリーズ『Palette of Seasons』より、いちごを主役にした『Palette of Seasons - Strawberry -』が開催されています。 画像：マリオット・インターナショナルジャパン 四季折々の色彩にインスパイアされたアフタヌーンティー『Pal