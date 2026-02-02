2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて、季節の色彩をテーマにしたアフタヌーンティーシリーズ『Palette of Seasons』より、いちごを主役にした『Palette of Seasons - Strawberry -』が開催されています。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

四季折々の色彩にインスパイアされたアフタヌーンティー『Palette of Seasons』。シリーズのクライマックスを飾る主役は“いちご”。いちごが最も美味しくなる季節にだけ出会える特別なアフタヌーンティーです。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

冬から春へと向かう北海道の季節を、甘酸っぱいいちごの醍醐味を一皿一皿に表現。

画像：マリオット・インターナショナル ジャパン

スイーツだけでなく、北海道食材を活かした独創的なセイボリー、そして目の前で仕上げられるライブデザートパフォーマンスまで、五感で楽しむアフタヌーンティーを味わうことができますよ！

詳細情報

Palette of Seasons - Strawberry -

開催期間：2026年1月10日（土）～4月30日（木）

開催時間：アフタヌーンティー 13:30～16:30 (L.O.)

開催場所：コートヤード・バイ・マリオット札幌 1階 バーラウンジ「THE LOUNGE（ザ・ラウンジ）」

料金：1名 5,300円

※要予約

北海道Likers編集部のひとこと

心ときめくいちごづくしのアフタヌーンティーが味わえる♡

好きないちごを選んで、パティシエが目の前で仕上げてくれるクレープブリュレにも注目です。いちごの魅力を引き出す、繊細で華やかなスイーツが味わえるのはイマだけ！ この機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

【画像・参考】【コートヤード・バイ・マリオット札幌】1月10日より 冬から春にかけてその時々の旬のいちごを味わうアフタヌーンティーの提供を開始 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。