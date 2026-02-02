いちごが主役のアフタヌーンティーがコートヤード・バイ・マリオット札幌で開催中（札幌市）
2026年1月10日（土）から4月30日（木）まで、『コートヤード・バイ・マリオット札幌』にて、季節の色彩をテーマにしたアフタヌーンティーシリーズ『Palette of Seasons』より、いちごを主役にした『Palette of Seasons - Strawberry -』が開催されています。
四季折々の色彩にインスパイアされたアフタヌーンティー『Palette of Seasons』。シリーズのクライマックスを飾る主役は“いちご”。いちごが最も美味しくなる季節にだけ出会える特別なアフタヌーンティーです。画像：マリオット・インターナショナル ジャパン
冬から春へと向かう北海道の季節を、甘酸っぱいいちごの醍醐味を一皿一皿に表現。画像：マリオット・インターナショナル ジャパン
スイーツだけでなく、北海道食材を活かした独創的なセイボリー、そして目の前で仕上げられるライブデザートパフォーマンスまで、五感で楽しむアフタヌーンティーを味わうことができますよ！詳細情報
Palette of Seasons - Strawberry -
開催期間：2026年1月10日（土）～4月30日（木）
開催時間：アフタヌーンティー 13:30～16:30 (L.O.)
開催場所：コートヤード・バイ・マリオット札幌 1階 バーラウンジ「THE LOUNGE（ザ・ラウンジ）」
料金：1名 5,300円
※要予約
心ときめくいちごづくしのアフタヌーンティーが味わえる♡
好きないちごを選んで、パティシエが目の前で仕上げてくれるクレープブリュレにも注目です。いちごの魅力を引き出す、繊細で華やかなスイーツが味わえるのはイマだけ！ この機会をお見逃しなく！文／北海道Likers
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。
※文中の価格はすべて税込みです。