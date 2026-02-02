スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、バレンタインシーズンの新商品「スイート ミルク チョコレート」を2月3日から期間限定で販売します。【スタバ】「えっ…見たことない！」クッキーを“ディップ”！新体験のフラペチーノ登場（画像4枚）「スイート ミルク チョコレート」は、同社の定番商品「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーをクリームカカオベースのチョコレートに置き換えて仕立てた、バレンタイ