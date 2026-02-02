スターバックス コーヒー ジャパン（東京都品川区）が、バレンタインシーズンの新商品「スイート ミルク チョコレート」を2月3日から期間限定で販売します。

「スイート ミルク チョコレート」は、同社の定番商品「スイート ミルクコーヒー」のコーヒーをクリームカカオベースのチョコレートに置き換えて仕立てた、バレンタイン仕様のドリンクです。

フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップに、ミルクとクリームカカオベースを重ね、「3層の美しいグラデーション」に仕上げられた一品で、飲み進めるごとに変化するカカオのコクとまろやかな甘さが楽しめます。

価格は、Tallサイズのみの販売で、テイクアウトが579円（以下、税込み）、イートインが590円。

一部店舗を除く、全国のスターバックス店舗で販売されます。

新商品の「スイート ミルク チョコレート」について、同社は「冬のひとときを優しく満たしてくれる、デザート感あふれるミルクチョコレートドリンクです」とコメントしています。